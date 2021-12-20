جامعة حلوان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات

كتب ـ محمد صبحى

تستضيف جامعة حلوان اجتماع اللجنة التنفيذية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية ومركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة حلوان والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور أحمد مصطفى السيد سليمان مدير التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومسئول شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) بجامعة حلوان، وتقام فعاليات الاجتماع صباح غداً الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمكتبة المركزية بالحرم الجامعي، وذلك بحضور مديري التدريب بالجامعات المصرية والمؤسسات المشاركة في تفعيل شهادة أساسيات التحول الرقمي

يشارك فى الحضور من المجلس الأعلى للجامعات يتضمن كل من: الدكتور رامي إسكندر نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، وسيحضر من جامعة حلوان: الدكتورة منى نصر المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة حلوان، والدكتور أحمد مصطفى السيد سليمان مدير التدريب على تكنولوجيا المعلومات ومسئول شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC) بجامعة حلوان.