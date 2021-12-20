جامعة الأزهر تعلن 2022عاما للمناخ والبيئة.. وخطة لرفع وعى طلابها بأزمة المناخ

كتب ـ لؤى على

قررت جامعة الأزهر التكفل بتقديم نموذج عملي لمجابهة التغيرات المناخية، لتقديمه لمؤتمر COP27، من خلال تخصيص أحد مباني كليات الجامعة كنموذج لتنفيذ نتائج وتوصيات المؤتمر من زراعة سطح المبنى، والاعتماد على الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء، والتصميم المعماري والبيئة الخضراء وكل ما يدعم سبل استدامة الموارد.

كما قررت جامعة الأزهر، خلال إعلان البيان الختامي وتوصيات مؤتمرها عن "التغير المناخي"، دعم كافة المبادرات التي تم استعراضها خلال أيام المؤتمر والممثلة في مبادرة "سطح أخضر"، ومبادرة ذوي الهمم لدعم البيئة، ومبادرة "غرفة عملية صديقة للبيئة" لمراقبة السلوكيات البيئية الخاطئة ونشر السلوكيات الصحيحة.

بالإضافة إلى إعلان جامعة الأزهر 2022 "عامًا للمناخ والبيئة" ووضع أجندة متكاملة لرفع الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة بين طلاب الجامعة وجميع منتسبيها.

يُذكر أن جامعة الأزهر عقدت مؤتمرها العلمي الثالث تحت عنوان "تغير المناخ .. التحديات والمواجهة"، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والعلماء والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات المؤثرة في البيئة، وممثلين عن علماء الدين والمثقفين، ورؤساء الجامعات وأساتذتها، و الإعلاميين والصحفيين، والطلاب والطالبات من مختلف الكليات والتخصصات العلمية.