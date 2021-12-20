ثلوج بالإسكندرية وسطوع للشمس ورياح وانخفاض فى الحرارة ببورسعيد .. لايف

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأثنين، من أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد بشارع 23 يوليو بنطاق حي الشرق في المحافظة.

شهدت محافظة بورسعيد، هبوب شديد للرياح الباردة مع انخفاض لدرجات الحرارة، وسقوط للأمطار في الساعات الأولى من صباح اليوم على كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وعلى الرغم من حالة الطقس غير المستقرة إلا أن المحافظة تشهد على فترات كثيرة سطوع للشمس بكافة الأحياء، ويستمتع بعض محبي هذه الأجواء بميدان الشهداء ومشهد الحمام المتجمع بالمئات.

شهد حي الشرق بمحافظة بورسعيد، سقوط إحدى اللوحات الإعلانية على سيارة بجانب الرصيف وبالقرب من مجرى قناة السويس الملاحي.