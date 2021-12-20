تعرف على جهود الداخلية في ملاحقة الجرائم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن حملاتها لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (50) قطعة سلاح نارى ، (128) قضية مخدرات وتنفيذ (45416) حكم قضائى متنوع.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة إحدى السيدات بالقليوبية .. وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (إحدى السيدات "تعمل بعيادة أسنان" - كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها) مُلقاة بطريق (شبرا / بنها الحر) بدائرة المركز ، ولا توجد بها إصابات ظاهرية ، وما قرره والد المتوفية بخروج كريمته متوجهة لعملها بعيادة الأسنان المشار إليها إلا أنها لم تعد.

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المتوفية (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وأقر بإرتباطه بعلاقة عاطفية بالمتوفية ، حيث إصطحبها إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بمحافظة الجيزة ، ثم فوجئ بإصابتها بحالة إعياء وسقطت على إثرها مغشياً عليها وبدت عليها علامات الوفاة ، وخشية إفتضاح أمره ، إستعان بصديقه (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) "أمكن ضبطه" ووضع جثة المجنى عليها داخل حقيبة سفر كبيرة الحجم تحصل عليها من الشقة محل الواقعة.. وعقب حضور الأخير إليه رفقة صديقهما (بائع - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) مستقلان سيارة "فان" قيادة (سائق - مقيم بدائرة مركز كفر شكر) دون علم الأخيران بالواقعة ، إستقل المتهم السيارة رفقتهم وبحوزته الحقيبة (التى بداخلها جثة المجنى عليها) وصولاً لمكان العثور ، حيث قام بإلقاء الجثة وإنصرف بالحقيبة ومتعلقات المتوفية "أرشد عنها".

بإستدعاء صديقهما المشار إليه وقائد السيارة أيدا ما جاء بأقوال المتهمان دون علمهما بالواقعة.

وفى مجال حماية الثروة الزراعية تم الأسمدة والأعلاف الحيوانية: ضبط عدد (3) قضايا (مركز للأدوية البيطرية – شركة للتنمية الزراعية – مخزن أسمدة زراعية( بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن أسيوط بمضبوطات بلغت (21٫5 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 1535 عبوة أدوية بيطرية – 1500 عبوة مبيدات زراعية بدون ترخيصن وفي مجال الطب البيطرى تم ضبط عدد (8) قضايا (6 محال جزارة – ثلاجة - مطعم ) بنطاق مديرية أمن القليوبية ، بمضبوطات بلغت (809 كيلو جرام لحوم بدون بيانات مذبوحة خارج المجزر).

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (55) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن أسيوط.

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (8160) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8133) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (27) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (806) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (203) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1177) أرجيلة.

وتمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مجزر دواجـن - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المجزر "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ، غاشـاً بـذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المجزر على (1.250 طن "دواجن" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

إستقبلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف عدد من تلاميذ المدارس ليتعرفوا على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم ، فضلاً عن تعليمهم كيفية مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من خطر الحريق.

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارة بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما النشء صغار السن.

وبمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" ، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم 20/12/2021 حتى 30/12/2021 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية وقواعد التباعد الإجتماعى بين النزلاء والزائرين .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة البحيرة).. بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذين من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبـأسعار السوق السوداء وتعاملهما مع أحد الأشخاص "تم ضبطه".. بحوزتهم ( مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية- هاتفى محمول).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم غير المشروع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنيا) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج، والتى تمثل قيمة تصدير منتجات من مزارعه ومزارع أشخاص آخرين، حيث تم تحويل قيمة تلك البضائع على حسابه البنكى بالعملة الأجنبية ، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية للإستفادة من فــارق سعــر العملــة، وتسليم التجار أصحاب المزارع نصيبهم فى تصدير تلك البضائع بالعملة المحلية، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وضبطه.. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ بما يعادل نحو (14.175.000 أربعة عشر مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى).

وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين القاهرة الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعثر بحوزته على (فرد خرطوش - كمية من البودر المخدر - مبلغ مالى- هاتفى محمول)، فتح حبسه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تـبـلـغ لقـسـم شـرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (مدير حسابات مخبز بلدى – كائن بدائرة القسم).. بـأنـه عقب خروجه من محل عمله وإستقلال السيارة ملكـه فـوجىء بقيام أحد الأشخاص بفتح باب السيارة وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" ، والإستيلاء منه على مبلغ مالى كرهاً عنه ، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة ، وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (مبلغ مالى- سلاح أبيض "مطواة"-كمية من مخدر الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة)

بمواجهته أقر بأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة ، والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وأن باقى المبلغ المالى قام بإنفاقه فى شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى، فتم حبسه.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار ملك أحدهم الكائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه.. وعُثر بداخله على (حفـرة بعمق 15 متر - أدوات الحفر والتنقيب) فتم حبسهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.. فقد تمكنت وحدة مباحـث قـسـم شـرطة الأزبكيـة بمديرية أمن القاهرة.. مـن ضـبـط (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة).. مطلوب التنفيذ عليه فى عدد من القضايا (أموال عامة – تزوير) بإجمالى حبس 22 سنة، وحال تردده على دائرة القسم.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن محل بدال تموينى - كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة).. لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الذكية الخاصة بالمواطنين، وإستخدامها فى الإستيلاء على نقاط الخبز المدعم بإستخدام ماكينة الصرف الخاصة بمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.. و عثر بحوزته علـى (عدد 2۷ بطاقة تموينية)بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم حبسه.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3160) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (12753) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (406) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (96) قضية متنوعة (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – تغير نشاط وحدة سكنية ومهنية).

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1308) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية).

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة التعدى على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (3) أشخاص لقيامهم بالتعدى على (نجل شقيقه "معاق ذهنياً") وإحداث إصابته بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم ، وتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول وكذا إكراهه على توقيع إيصال أمانة ، والإستيلاء منه على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى وكارت الفيزا الخاصين به ، ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير عدم نشر مقطع الفيديو المصور له.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص) وبحوزتهم (هاتف محمول يحوى مقطع الفيديو المشار إليه – هاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليه – السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة – إيصال أمانة مذيل بتوقيع المجنى عليه – بطاقة الرقم القومى وكارت الفيزا الخاصين بالمجنى عليه).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية .. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (2) قطعة سلاح نارى بحوزة (2) متهم وضبط (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة).. بحوزة (10) متهم "لعدد 3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (4956) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس بمحافظة كفرالشيخ).. بالتردد على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه ، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 81 حكم فى قضايا (تبديد، إيصال أمانة) بإجمالى حبس 25 سنة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحيط مسكنه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل منزله بالفيوم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز ) بأنه حال توجهه لمنزل شقيقه وجد باب المنزل مفتوح وبدلوفه داخله عثر على جثة شقيقه المذكور مُسجاة على وجهها وبها آثار خنق بالرقبة ومكبل اليدين ومعصوب العينين ، وعُثر بجواره على هاتفه المحمول.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيق زوجة المجنى عليه "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بالفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وقرر أن شقيقته تركت منزل الزوجية لرفض زوجها الإنفاق عليها وأنجالها رغم أنه ميسور الحال فعقد العزم على الإنتقام منه بقتله وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية، وعقب إرتكاب الواقعة إستولى على مبلغ مالى كان بحوزة المجنى عليه وإنصرف، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليها (ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية) بالتردد على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها ، وذلك لكونها مطلوب التنفيذ عليها فـى عدد 73 حكم فى قضايا "محاجر" بإجمالى حبس 73 سنة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم إستهدافها وأمكن ضبطها حال تواجدها بمحيط سكنها.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (266 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (34,010 طن- 428 بطاقة)، وضبط ( 50 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (103,569 طن – 64450 عبوة - 320 قطعة – 76 لتر)، وضبط (23 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (5,298 طن)، وضبط (12 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (94,450 طن – 1125 عبوة – 34966 قطعة – 150 متر – 3436 لتر) ، وضبط (23 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (73492 لتر).

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك ومدير صيدلية "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة) ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مهربة وغير مسجلة بالجهات المختصة ولا يصرح ببيعها للجمهور – مبلغ مالى) بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1567) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (168) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (4) قضايا.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4528) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1396) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(86) مخالفة السير بدون تراخيص، و(10) مخالفات دراجات نارية مخالفة، و(27) مخالفة شروط التراخيص، و(2) مخالفة موقف عشوائى.