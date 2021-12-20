تطعيم 864 ألف 436 طفل بالشرقية ضد شلل الأطفال بنسبة 69.5% فى أولى الأيام

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تطعيم ( 864436 ) طفل وطفلة بقرى ومراكز ومدن المحافظة بنسبة 69.5 % من المستهدف وذلك خلال فعاليات اليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى انطلقت صباح أمس وتستمر حتى يوم الأربعاء 22/ 12/ 2021م ، ولمدة 4 أيام ، لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بهدف الحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

أشاد محافظ الشرقية بأداء الفرق الطبية المدربة الثابتة بمنافذ تقديم الخدمة والمتحركة التى تجوب شوارع المدن لتقديم التطعيم الأطفال وسط الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الامراض والأوبئة والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم مليون و 244 ألف و 258 طفل من خلال عدد 3310 فريق طبى مدرب منهم 2373 فرقة بالريف و 937 فرقة بالحضر تم تقسيمهم إلى 2781 فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات و 529 فرقة ثابته بالوحدات الصحية والمراكز الطبية ويتم تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة بطعم سابين الفموى ( النمط 2) الآمن والمجانى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً من منزل إلى منزل.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة الشرقية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها.