اليوم السابع
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تداول 1079 طن بضائع عامة ومتنوعة و357 شاحنة و50 سيارة ملاكى بموانئ البحر الأحمر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:02 ص
تداول 1079 طن بضائع عامة ومتنوعة و357 شاحنة و50 سيارة ملاكى بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - عماد عرفة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شهدت مواني البحر الأحمر تداول 1079 طن بضائع عامة ومتنوعة، و357 شاحنة و 50 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 663 طن بضائع عامة و 139 شاحنة و 11 ملاكي .

 
شملت حركة الواردات 416 طن  بضائع عامة و 218 شاحنة، و39 ملاكي ويتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة AGVALOR فارغة قادمة من بورسودان لشحن فوسفات  والسفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و 6 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و 32 ملاكي . 
 
 وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و 10 ملاكي، كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 416 طن و 1 ملاكي وتصدير 31 شاحنة بحمولة 663 طن و 1 ملاكي.

البحر الأحمر

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اخبار المحافظات

موانئ البحر الاحمر

ميناء سفاجا

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