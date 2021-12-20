تداول 1079 طن بضائع عامة ومتنوعة و357 شاحنة و50 سيارة ملاكى بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مواني البحر الأحمر تداول 1079 طن بضائع عامة ومتنوعة، و357 شاحنة و 50 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 663 طن بضائع عامة و 139 شاحنة و 11 ملاكي .

شملت حركة الواردات 416 طن بضائع عامة و 218 شاحنة، و39 ملاكي ويتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبلت ميناء سفاجا السفينة AGVALOR فارغة قادمة من بورسودان لشحن فوسفات والسفينة دليلة بحمولة 97 شاحنة و 6 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و 32 ملاكي .

وتم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 108 شاحنة و 10 ملاكي، كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 416 طن و 1 ملاكي وتصدير 31 شاحنة بحمولة 663 طن و 1 ملاكي.