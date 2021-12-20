تحليل 18983 عينة لمياه الشرب بالمحطات والشبكات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على أنه على مدار الشهر الماضى استمرت فرق العمل التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإشراف المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة، وبالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، فى تنفيذ الخطة الشهرية لمتابعة تحاليل العينات، خلال مراحل التنقية لمياه الشرب بالمحطات والشبكات ومصادر المياة الخام، لمآخذ مياه الشرب بنطاق المحافظة.

أوضح تقرير مركز معلومات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، أنه تم أخذ 6231 عينة مياه شرب من مصادر المياه الخام للمآخذ لتحليلها بالمعامل ومتابعة جودة المياه وتم أخذ 9920 عينة من شبكات المياه ومن محطات المياه تم أخذ 9063 عينة وذلك بإجمالى عينات من المحطات والشبكات تصل إلى 18983 عينه.

من ناحية أخرى، استمرت أعمال التطهير الدورية لخزانات مياه الشرب أعلى المدارس والمصالح والمنشآت الحكومية والمستشفيات، بإجمالى عدد خزانات 2810 خزانات بالمصالح والمنشآت المشار إليها كما تابعت فرق العمل للعينات الخاصة بأعمال مراحل معالجة مياه الصرف الصحى بمحطات مياه الصرف الصحى بنطاق المحافظة، حيث بلغت العينات التى تم أخذها 2766عينة من محطات المعالجة بنطاق المحافظة.

وفى المجال الفنى بشأن مياه الشرب أوضح التقرير أنه تم احلال وتجديد المرشحات القديمة لمرفق مياة المطرية بالمنزلة واحلال وتجديد المشايات الخاصة بها لخدمة ما يقرب من 112000 نسمة، وتم احلال وتجديد محطة مياة طنيخ بمركز نبروه وعمل منظومة غسيل وتغيير فلاتر لخدمة ما يقرب من 12300 نسمة ، وتم البدء فى اجراءات الإستلام النهائى الشوامى بمركز بلقاس لخدمة مايقرب من 108000 نسمة ، وفى مجال الصرف الصحى تم احلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحى بالجلاء بغرب المنصورة لخدمة ما يقرب من 15000 نسمة وتم احلال وتجديد وتعديل مسار خط الانحدار بجانب محطة رفع الصرف الصحى بقرية 39 بالحفير بمركز بلقاس لخدمة ما يقرب من 2500 نسمة.

كما تم فى مجال الشئون التجارية تم زيادة عدد المشتركين بعدد 810 مشتركين ليصبح إجمالى عدد المشتركين على مستوى المحافظة مليون و297 ألف و430 مشترك، كما تم الرد على 3875 شكوى تخص المواطنين من خلال الخط الساخن رقم 125.

هذا وقد اكد محافظ على ضرورة متابعة التنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لمتابعة أعمال التحاليل والتأكد من جودة المياه الخام المستخدمة بعد إتمام أعمال التنقية لمياه الشرب حرصا على صحة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن المتابعة الدورية لمحطات مياه الشرب وإجراء عمليات التحاليل الدورية للمياة حرصا على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.