اليوم السابع
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تحرير 526 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:42 م
تحرير 526 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان حملات مرورية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، الاثنين، من تحرير 526 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط سيارة ودراجة نارية بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 86 مخالفة، وتحرير 128 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 80 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 76 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 111 مخالفة متنوعة، وتحرير 41 حالة مسببات الحوادث.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل، دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

 


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