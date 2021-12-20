اليوم السابع
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تحذيرات من مليون إصابة يوميا بـ"أوميكرون" فى أمريكا بعد رصد حالات بـ43 ولاية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 06:21 م
تحذيرات من مليون إصابة يوميا بـ"أوميكرون" فى أمريكا بعد رصد حالات بـ43 ولاية كورونا
كتبت: نهال أبو السعود

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حذر فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة المنتهية ولايته من أن الولايات المتحدة قد تسجل مليون إصابة بمتحور أوميكرون يوميًا إذا لم يتخذ الأمريكيون احتياطات من فيروس كورونا.

 

حذر مدير المعاهد الوطنية للصحة المتقاعد، الذى كان آخر يوم له يوم الأحد، فى "إصدار عطلة نهاية الأسبوع" من NPR من أن متحور أوميكرون القابل للانتقال بشكل كبير يمكن أن يستمر فى التسبب فى ملايين الحالات فى الولايات المتحدة، حتى لو انتهى به الأمر إلى حالة أكثر اعتدالا من التفشي.

 

وقال: "حتى لو كانت الخطورة أقل إلى حد ما، فقد يكون لدينا مليون حالة يوميًا إذا لم نكن مهتمين حقًا بكل استراتيجيات التخفيف هذه وأنت تعلم أن جزءًا صغيرًا من عدد كبير لا يزال عددًا كبيرًا حقًا."

 

وأضاف: "لا أعلم أننا سنصاب بذلك، لكن هناك بالتأكيد توقعات تقول أن ذلك يمكن أن يحدث مع فيروس يبدو أنه يتضاعف فى معظم الأماكن التى كان يتواجد فيها كل يومين إلى أربعة أيام".

 

بينما اكتشفت 43 ولاية على الأقل سلالة أوميكرون، يقول العلماء أن الزيادات الحالية فى الحالات، والاستشفاء والوفيات يمكن أن تُعزى إلى متغير دلتا، الذى تُشكِّل تقديرات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ما يقرب من 97 بالمائة من إجمالى الولايات المتحدة.

 

قال الخبراء، إن زيادة انتشار سلالة أوميكرون مع 57 طفرة مختلفة يمكن أن تزيد من إجهاد قدرة الاختبار والمستشفيات الأمريكية.

 

واشار كولينز إنه قلق "كثيرًا" بشأن نظام الرعاية الصحية المجهد وإمكانية فقدان العاملين فى مجال الرعاية الصحية الذين يصابون بالفيروس، قائلا: "أعرف أن الناس قد سئموا من هذا لقد سئمت من ذلك أيضًا، صدقني. لكن الفيروس لم يتعب منا".

 

يعتبر مركز السيطرة على الأمراض أن غالبية المقاطعات فى الولايات المتحدة لديها انتقال مرتفع وكبير قبل عطلة نهاية الأسبوع.


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