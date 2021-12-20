وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن هذا الإجراء المؤقت سيستمر حتى التاسع من يناير المقبل وسينطبق على المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس التعليم المستمر ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية، فيما ستعمل دور الحضانة بشكل طبيعي فيما سيعود القرار بشأن طبيعة العمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مديريها.



من جانبه، صرح وزير التعليم البولندي برزيميسلاف كزارنيك بأن الفصول الإلكترونية ستدار بذات التوجيهات التي تم العمل بها خلال موجات تفشي الفيروس السابقة، معربا عن تفهمه لصعوبة الأوضاع بالنسبة لبعض لأسر.