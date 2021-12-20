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بتكلفة 3 مليارات جنيه.. إنشاء 4 محطات محولات كهرباء بالصعيد لتحسين الخدمة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:00 ص
بتكلفة 3 مليارات جنيه.. إنشاء 4 محطات محولات كهرباء بالصعيد لتحسين الخدمة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه جارى الانتهاء من إنشاء  4 محطات محولات جهد 500 كيلو فولت بمحافظات الصعيد ولأول مرة في تاريخ وزارة الكهرباء يتم إنشاء هذا العدد بهذه القدرات مرة واحدة بالصعيد.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التكلفة الإجمالية للمحطات الأربعة تبلغ 3 مليار و200 مليون جنيه، موضحا أن هذه المحطات يتم انشائهم بنجع حمادى و شرق قنا و بنبان و توشكى فى نفس التوقيت وهى تعتبر سابقة لم تحدث فى تاريخ قطاع الكهرباء ستقضى تمام على مشاكل عدم استقرار التيار الكهربائي و ضعف الجهد.
 
وكان  الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أكد أن الوزارة تسعى لأن يحصل كل مواطن على الخدمة بأعلى جودة و خدمة مميزة ، لافتاً إلى أن خطة الوزارة لتطوير شبكات النقل و التوزيع ستجعل أصغر و أبعد قرية فى مصر تحصل على الخدمة بأعلى مستوى من الجودة.
 
و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قريباً سيتم الانتهاء تماما من مشاكل الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد و التى يعانى منها أهالى الصعيد و شمال سيناء تحديداً، موضحا أن التوسعات التى تمت بشمال سيناء و الصعيد ساهمت فى تقليل مشاكل الانقطاعت.
 
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة القناة لتوزيع الكهرباء

شمال سيناء

تطوير شبكة توزيع الكهرباء بشمال سيناء

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