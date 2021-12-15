نقل الكهرباء توقع عقدين بـ165 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال بالشبكة القومية

كتبت رحمة رمضان

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم عقدين لتوريد والاشراف علي التركيب والاختبارات لعدد من المحولات جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ باجمالي تكلفة تصل الي حوالي 165 مليون جنية وذلك لمجابهة زيادة الاحمال بمناطق مختلفة .

وأوضحت مشالى فى بيان لها أن العقد الأول: الخاص بتوريد والأشراف على التركيب والإختبارات لعدد (10) محول جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء( القاهرة – القناة – مصر الوسطى ) حزمة ( أ ) .

بقيمة إجمالية حوالى 82مليون جنية مصري( شامله ضريبه القيمة المضافة) بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. خصما على إعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالى بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – القناة – مصر الوسطى) بموازنة العام المالى 2021/2022 . ومدة التنفيذ (3) أشهر من تاريخ توقيع العقد .وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للمحولات.

-العقد الثانى: خاص بتنفيذ مشروع توريد والأشراف على التركيب والإختبارات لعدد (10) محول جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة – الدلتا – الأسكندرية وغرب الدلتا – مصر العليا ) حزمة ( ب) . بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو ومدة التنفيذ 3 شهر من تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية حوالي83 مليون جنية مصري شامله ضريبه القيمة المضافة.

- يتم التمويل لعدد (7) محولات من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالى بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – الدلتا – الأسكندرية وغرب الدلتا ) بموازنة العام المالى 2021/2022

- يتم التمويل لعدد (3) محولات خاصة بمحطة محولات العوينات (1) من المشروعات الإستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و يتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة .