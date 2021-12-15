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نقل الكهرباء توقع عقدين بـ165 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال بالشبكة القومية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 03:41 م
نقل الكهرباء توقع عقدين بـ165 مليون جنيه لمجابهة زيادة الأحمال بالشبكة القومية المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم  عقدين لتوريد والاشراف علي التركيب والاختبارات لعدد من المحولات جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ باجمالي تكلفة تصل الي حوالي 165 مليون جنية وذلك لمجابهة زيادة الاحمال بمناطق مختلفة .
 
وأوضحت مشالى فى بيان لها أن العقد الأول: الخاص بتوريد والأشراف على التركيب والإختبارات لعدد (10) محول جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء( القاهرة – القناة – مصر الوسطى ) حزمة ( أ ) .
 
بقيمة إجمالية حوالى 82مليون جنية مصري( شامله ضريبه القيمة المضافة) بتمويل ذاتى من الشركة المصرية لنقل الكهرباء. خصما على إعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالى  بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – القناة – مصر الوسطى) بموازنة العام المالى 2021/2022 . ومدة التنفيذ (3) أشهر من تاريخ توقيع العقد  .وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة السويدي للمحولات.
 
-العقد الثانى: خاص بتنفيذ مشروع توريد والأشراف على التركيب والإختبارات لعدد (10) محول جهد 66/11-22 ك.ف ، سعة 40م.ف.أ لمحطات المحولات التابعة لمناطق كهرباء ( القاهرة – الدلتا – الأسكندرية وغرب  الدلتا – مصر العليا ) حزمة ( ب) . بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة النصر لصناعة المحولات الماكو ومدة التنفيذ 3 شهر من تاريخ توقيع العقد والقيمة الإجمالية حوالي83 مليون جنية مصري شامله ضريبه القيمة المضافة.
 
- يتم التمويل لعدد (7) محولات من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات و وخطوط و كابلات الجهد العالى  بمناطق الشركة المختلفة ( القاهرة – الدلتا – الأسكندرية وغرب  الدلتا ) بموازنة العام المالى 2021/2022
 
- يتم التمويل لعدد (3) محولات خاصة بمحطة محولات العوينات (1) من المشروعات الإستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و يتم الصرف بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالإنابة .
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

صباح مشالى

الشركة المصرية لنقل الكهرباء ​

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