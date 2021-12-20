اليوم السابع
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بالأرقام.. تعرف على معدلات توصيل الغاز الطبيعى فى صعيد مصر

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 04:00 ص
بالأرقام.. تعرف على معدلات توصيل الغاز الطبيعى فى صعيد مصر مشروعات توصيل الغاز للمنازل "ارشيفية"
كتبت - مروة الغول

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ساهم المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي، للمنازل بصعيد مصر في إحداث نقلة نوعية بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية للتنمية الشاملة.

وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع:

1 - التوصيل لحوالي 1.6مليون وحدة سكنية بصعيد مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية أكتوبر.

2 - توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 مستهلكاً صناعياً.

3 - توصيل الغاز الطبيعي إلى 263 ألف عميل تجارى.

4 - تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة في توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة.

5 - شملت هذه المرحلة توصيل الغاز لـ 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزاً بلدياً، بالإضافة إلى محطة تموين سيارات بالغاز كوقود.

6 - توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 40 قرية بالصعيد ضمن مشروع حياة كريمة وجاري العمل لتوصيل الغاز الطبيعي لباقي القري المستهدفة .

7 - بلغ عدد محطات الغاز الطبيعى للسيارات حوالى 65 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 .


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