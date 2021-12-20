بالأرقام.. تعرف على معدلات توصيل الغاز الطبيعى فى صعيد مصر

كتبت - مروة الغول

ساهم المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي، للمنازل بصعيد مصر في إحداث نقلة نوعية بالأوضاع المعيشية للمواطنين، وتحقيق رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية للتنمية الشاملة.

وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع:

1 - التوصيل لحوالي 1.6مليون وحدة سكنية بصعيد مصر منذ بدء النشاط وحتى نهاية أكتوبر.

2 - توصيل الغاز الطبيعي إلى 118 مستهلكاً صناعياً.

3 - توصيل الغاز الطبيعي إلى 263 ألف عميل تجارى.

4 - تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من خلال تكنولوجيا جديدة ممثلة في توصيل الغاز المضغوط المنقول التي ُتطبق لأول مرة بالمدينة.

5 - شملت هذه المرحلة توصيل الغاز لـ 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزاً بلدياً، بالإضافة إلى محطة تموين سيارات بالغاز كوقود.

6 - توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 40 قرية بالصعيد ضمن مشروع حياة كريمة وجاري العمل لتوصيل الغاز الطبيعي لباقي القري المستهدفة .

7 - بلغ عدد محطات الغاز الطبيعى للسيارات حوالى 65 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي حتى نهاية شهر أكتوبر 2021 .