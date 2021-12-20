انتشار معدات شركة مياه الشرب بالقليوبية للتعامل مع مياه الأمطار.. صور

القليوبية أحمد حسن - إبراهيم سالم

انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالمناطق الرئيسية والطرق الحيوية والأنفاق فور سقوط الأمطار ليلة أمس.

وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع مياه الأمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر وطريق بنها المنصورة، والانفاق بطريق مصر الإسكندرية الزراعي ومدينة بنها.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه فور إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن موجة الطقس السئ وسقوط الأمطار علي مدن المحافظة وجه بنشر معدات الشركة بكافة المناطق الحيوية والطرق الرئيسية بمدن المحافظة وتشكيل غرف عمليات بالفروع علي مدار الساعه لتلقي بلاغات تجمعات مياه الامطار والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والإدارة العامة للمرور.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر قرارا بتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة اليوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

فيما أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، استمرار الدراسة بكليات الجامعة، اليوم الإثنين، وأنه لا يوجد أى تعطيل بها، كما أنه يوم دراسى وعمل كامل كأى يوم عادى.



الانتهاء من رفع تراكمات مياه الامطار



جانب من رفع تراكمات مياه الامطار



جانب من سير العمل



رفع مياه الامطار بالطرق السريعة



شركة مياه القليوبية ترفع تراكمات مياه الامطار