سقوط أمطار بالقليوبية.. والمحافظ يرفع حالة الطوارئ (فيديو)

القليوبية إبراهيم سالم

تعرض عدد من مدن وقرى محافظة القليوبية، فى الدقائق الأولى لصباح اليوم الإثنين، لسقوط أمطار متوسطة ونشاط حركة الرياح، إلى جانب شدة البرودة التى تشهدها المحافظة، وسط إعلان حالة الطوارئ من قبل اللواء عبد الحميد الهجان لمواجهة تداعيات الطقس السئ، وإعلان تعطيل الدراسة بمدارس المحافظة.

وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أصدر قرارا بتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة اليوم الإثنين بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أكد على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما وجه، بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

فيما أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، استمرار الدراسة بكليات الجامعة، اليوم الإثنين، وأنه لا يوجد أى تعطيل بها، كما أنه يوم دراسى وعمل كامل كأى يوم عادى.

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أعلن أنه نتيجة لتقرير وارد لغرفة عمليات الوزارة، ونظرا لحالة الطقس السيئ المتوقع نتيجة لتقارير الأرصاد الجوية، تم تعطيل الدراسة في 7 محافظات، مشيراً إلى أنه سيكون هناك طقس شديد البرودة والرياح المتوسطة، ورفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضاف، أنه سيكون هناك ارتفاع في الأمواج من 3 لـ 4 أمطار في المحافظات الساحلية، والقاهرة ستشهد طقس شديد البرودة بدون أمطار، وفي الإسكندرية لا يوجد تجمعات مياه، واستمرار برفع درجة الاستعداد بكافة مدن المحافظة".

وقال: "محافظة مطروح، سيتم تعطيل الدراسة مع أمطار خفيفة على مدينة مطروح والنزيلة، وستشهد طقس شديد البرودة ورياح، وكفر الشيخ أيضاً هناك إجازة، وتوقفت الأمطار على مدينة بلطيم، وهناك استعدادات لأي حالة طوارئ بالمحافظات، وتم التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي".

أمطار بالقليوبية



أمطار متوسطة بالقليوبية



تعرض القليوبية لسقوط أمطار