الوحدات المحلية بدمياط تواصل جهودها لرفع آثار مياه الأمطار

دمياط معتز الشربينى

واصلت الوحدات المحلية بدمياط جهودها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، وفى مدينة رأس البر قامت بمعدات وسيارات الوحدة بمتابعة عمل محطات الرفع وبلاعات صرف المطر، وذلك إثر موجة سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد، ويستمر العمل على مدار الساعة حتى انتهاء النوّة.

قامت الوحدة بعمل اصطفاف للمعدات استعدادًا لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية المتوقعة وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعدد 4 سيارات لشفط مياه الأمطار، سيارة سلم كهرباء، سيارة 20 طن، ولودر كبير، بالإضافة للتنسيق مع قسم شرطة رأس البر (قطاع الدفاع المدني) وشركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى لسرعة التدخل فى حال حدوث أية أزمات أو طوارئ خلال موجة الطقس السيء المتوقعة ، وذلك على مدار الساعة وحتى انتهاء النوّة.