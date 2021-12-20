النيابة تطلب التحريات فى اتهام ولي أمر طالبة بالاعتداء على مدرس بمنشأة القناطر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام مدرس لولى أمر طالبة بمدرسة ابتدائي وآخرين، بالاعتداء عليه داخل مدرسة بمنشأة القناطر، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد اعتداء عدد من الأشخاص على مدرس داخل مدرسة ابتدائي. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أن مشاجرة نشبت بين ولي أمر طالبة، وآخرين، وبين مدرس، ووجه المدرس اتهاما للطرف الآخر بالاعتداء عليه.

تم الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة، وضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.