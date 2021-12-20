المفوضية الأوروبية توافق على مخطط النمسا لدعم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة

كتبت: هناء أبو العز

وافقت المفوضية الأوروبية، على خطة مساعدة نمساوية لدعم إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

ويساعد هذا الإجراء النمسا على الوصول إلى هدفها المتمثل في الحصول على طاقة متجددة بنسبة 100٪ في عام 2030 ، بما يتماشى مع خطة التعافي والقدرة على الصمود كما أقرتها المفوضية ووافق عليها المجلس .

ويساهم في الهدف الأوروبي المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ، دون مبرر. تشويه المنافسة في السوق الموحدة.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي ، مارجريت فيستاجر ، المسؤولة عن سياسة المنافسة: " سيمكن هذا المخطط النمسا من دعم التقنيات المتجددة ، حيث حددت هدفها المتمثل في تحقيق توليد كهرباء خالٍ من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100٪ في عام 2030.

ويساهم هذا الإجراء في الحد من ثاني أكسيد الكربون وغيره من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، بما يتماشى مع أهداف الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي والأهداف البيئية المحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في النمسا ، دون تشويه المنافسة في السوق الموحدة.

وكانت النمسا، قد أخطرت اللجنة بعزمها على إدخال مخطط لدعم الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة (أي الرياح ، والطاقة الشمسية ، والطاقة المائية، والكتلة الحيوية ، والغاز الحيوي).