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اللى ما بيحبش الشتاء يستعد.. غدا أول أيام فصل البرودة ويستمر 88 يوما و23 ساعة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:08 ص
اللى ما بيحبش الشتاء يستعد.. غدا أول أيام فصل البرودة ويستمر 88 يوما و23 ساعة الكرة الأرضية
كتب ــ محمود راغب

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ساعات معدودة باتت تفصلنا عن انتهاء فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" وبداية الانقلاب الشتوي إيذانا ببدء فصل الشتاء، الذى من المرتقب أن يبدأ غدا الثلاثاء المقبل 21 ديسمبر وفق الحسابات الفلكية.
 
ويرجع السبب في حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.
 
 الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك، أوضحت أن الاعتدال الخريفى بدأ الأربعاء 22 سبتمبر وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة إلى أن يحدث الشتاء فى  21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوما و23 ساعة و35 دقيقة.
 
 سبب حدوث الفصول الأربعة، يرجع أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء و هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.
 
وسيلاحظ في يوم الانقلاب الشتوي أن الفجر يتاخر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في السماء يكون منخفضا ، وعند الظهر " الزوال " تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنه ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.

الشتاء

الانقلاب الشتوي

فصل الشتاء

فصل الخريف

الصيف

انتهاء الخريف

بدايه الانقلاب الشتوى

بدايه فصل الشتاء

أول أيام الشتاء

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