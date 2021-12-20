اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل باليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس بمجلة الكرازة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:57 م
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل باليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس بمجلة الكرازة مجلة الكرازة المرقسية
كتب ــ محمد الأحمدى

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أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددها الأحدث من المجلة الرسمية لها "الكرازة" التى تبث أحدث قرارات البابا تواضروس الثاني والكنيسة، وحملت صورة الغلاف احتفال البابا تواضروس باليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس.

ومن أبرز الأحداث التى اهتمت بها مجلة الكرازة المرقسية فى عددها الأخير لقاء قداسة البابا تواضروس الثانى مع كهنة الرعاية الاجتماعية فى صعيد مصر بقيادة القمص بيشوى، لمتابعة تطورات أوضاع الكنائس فى إيبارشيات الصعيد، وكذلك مجهودات الكنائس فى مواجهة التغيرات المناخية. 

وخلال السطور التالية ننشر أبرز محتويات مجلة الكرازة المرقسية.

- المقالات:

"القلب والإنسان (ج٤)" الافتتاحية

"الضربات العشر (١)"  الأنبا باخوميوس

"طعام الإنسان والحيوان وعناية الله" الأنبا بسادة.

"الأشياء العتقية قد مضت.." نيافة الأنبا موسى.

"الهدف الروحى" الأنبا تكلا.

"رُتَب الخدمة الكنسية الأخرى"  الأنبا فيلوباتير.

بالإضافة إلى عديد من المقالات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

أخبار الكنيسة
أخبار الكنيسة

 

الاحتفال باليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس
الاحتفال باليوبيل الذهبى للأنبا باخوميوس

 

اللقاء السنوى لقداسة البابا مع كهنة الرعاية الاجتماعية
اللقاء السنوى لقداسة البابا مع كهنة الرعاية الاجتماعية

 

مبادرة الكنيسة لمجابهة التغيرات المناخية
مبادرة الكنيسة لمجابهة التغيرات المناخية

 

مجلة الكرازة
مجلة الكرازة

 

مقال قداسة البابا تواضروس الثانى
مقال قداسة البابا تواضروس الثانى

 

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكرازه المرقسيه

مجله الكرازه

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