الكشف على 502 حالة فى قافلة طبية لـ"حياة كريمة" بقنا

صابر سعيد

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة متعددة التخصصات بقرية نجع الشرابلة بمركز دشنا، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وقعت الكشف الطبي وصرف العلاج مجاناً لـ 502 حالة بمختف التخصصات الطبية.



قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن التخصصات الطبية جاءت بواقع 77 حالة في تخصص الباطنة العامة و69 رمد و93 عظام و59 أنف وأذن وحنجرة و17 نساء وتوليد و89 أطفال و78 جلدية و20 نفسية وعصبية.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مجموعة لا للمخدرات قامت بتوزيع الملصقات والمطبوعات وعقد الجلسات النقاشية مع مختلف المراحل العمرية للتوعية بأضرار المخدرات.



وكان قد وضع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، حجر أساس مشروع جرين سيتى السكنى للعاملين بالجامعة الذى سيقام بمدينة قنا الجديدة وذلك بحضور المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارات الجامعة.

وأوضح محافظ قنا، أن مشروع جرين سيتى السكنى يعد أول وأكبر كومباوند فى مدينة قنا الجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للمجتمعات العمرانية الجديدة داخل المحافظة ويسهم فى تحسين مستوى المعيشة للأفضل كما أنه يمثل نموذجا مختلفا من التطور السكنى وفكر جديد نحو الاستثمار بشكل أفضل .