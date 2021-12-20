القوى العاملة: الربط الإلكترونى يسهل تنقل العمالة إلى ليبيا ويضمن حمايتهم

كتبت ـ آية دعبس

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، إن تدشين منظومة الربط الإلكترونى نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية المشتركة التى عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس بحضور رئيسى وزراء الدولتين، مشيرا إلى أن الهدف من عملية الربط الالكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل (المصري والليبي) جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة القوى العاملة، لإطلاق منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا، أن الربط سيعمل على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعى لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، مؤكدا أنه لن يتم تسفير أى عامل مصرى لليبيا إلا من خلال الربط الإلكترونى، لافتا إلى استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل وبإشراف مباشر من الوزيرين.