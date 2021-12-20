اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 11:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: الربط الإلكترونى يسهل تنقل العمالة إلى ليبيا ويضمن حمايتهم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:43 ص
القوى العاملة: الربط الإلكترونى يسهل تنقل العمالة إلى ليبيا ويضمن حمايتهم محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تدشين منظومة الربط الإلكترونى نتاج أعمال اللجنة الفنية المصرية الليبية المشتركة التى عقدت اجتماعاتها ما بين طرابلس والقاهرة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في أبريل الماضي بطرابلس بحضور رئيسى وزراء الدولتين، مشيرا إلى أن الهدف من عملية الربط الالكتروني تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل (المصري والليبي) جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي. 
 
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بوزارة القوى العاملة،  لإطلاق منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا، أن الربط سيعمل على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعى لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، مؤكدا أنه لن يتم تسفير أى عامل مصرى لليبيا إلا من خلال الربط الإلكترونى، لافتا إلى استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل وبإشراف مباشر من الوزيرين.
 
 
 

القوى العاملة

الربط الالكترونى بين مصر وليبيا

العمالة المصرية فى ليبيا

سفر العمالة المصرية لليبيا

المصريين فى ليبيا

الربط الالكترونى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرا القوى العاملة بمصر وليبيا يطلقان رسميا الربط الإلكترونى بين البلدين

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:31 ص

وزير القوى العاملة: الإعلان عن الوظائف الليبية من خلال الموقع الرسمى للوزارة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 10:10 ص

القوى العاملة: تعيين 6093 شابا واستخراج 3587 شهادة مهارة ورخصة مهنة بالشرقية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 08:07 ص

وزيرا القوى العاملة بمصر وليبيا يطلقان اليوم الربط الإلكترونى بين البلدين

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:00 ص

القوى العاملة: تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص بداية يناير

الأحد، 19 ديسمبر 2021 08:17 م

القوى العاملة: تعيين 482 شابا وصرف 544 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بدمياط

الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:23 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة