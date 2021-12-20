القبض على 55 شخصا فى تظاهرة مناهضة للتطرف فى بروكسل

كتبت: هناء أبو العز

للمرة الثالثة، احتج بضعة آلاف من الأشخاص في بروكسل على ممر كوفيد الآمن وتطعيم الأطفال والتطعيم الإلزامي في القطاع الصحي.

وفي نهاية الاحتجاجات، اندلع العنف عندما هاجم المتظاهرون الشرطة، و تم القبض على حوالي 55 شخصًا ، بينما نُقل أحد المتظاهرين إلى المستشفى.

وأطلقت الشرطة البلجيكية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه الأحد لتفريق محتجين رشقوا أفرادها بالحجارة والألعاب النارية بعد أن تحولت مظاهرة في بروكسل ضد القيود التي فرضتها الحكومة للحد من تفشي كوفيد-19 لأعمال عنف.

وتظاهر بضعة آلاف من المحتجين في مسيرة سلمية وسط العاصمة البلجيكية إلى الحي الذي يستضيف مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي حيث بلغت المسيرة نقطة النهاية.