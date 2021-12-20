القبض على متهمين بالتعدى على معاق في المطرية

كتب عبد الرحمن سيد

كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة التعدى على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة فى المطرية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بتضرره من (3) أشخاص لقيامهم بالتعدى على (نجل شقيقه "معاق ذهنياً") وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم، وتصوير الواقعة بواسطة هاتف محمول وكذا إكراهه على توقيع إيصال أمانة، والاستيلاء منه على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى وكارت الفيزا الخاصين به، ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير عدم نشر مقطع الفيديو المصور له.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص) وبحوزتهم (هاتف محمول يحوى مقطع الفيديو المشار إليه – هاتف المحمول المستولى عليه من المجنى عليه – السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة – إيصال أمانة مذيل بتوقيع المجنى عليه – بطاقة الرقم القومى وكارت الفيزا الخاصين بالمجنى عليه).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.