القبض على عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى ومخدرات في التجمع

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط سلاح نارى وكمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين القاهرة الجديدة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) اثناء تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعثر بحوزته على (فرد خرطوش - كمية من البودر المخدر - مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى مـن متحصلات تجارتـه غيـر المشـروعة ، والسـلاح النارى بقصـد الـدفاع ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.