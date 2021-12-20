اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال.. وتستهدف 16 مليون طفل

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:00 ص
"الصحة" تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال.. وتستهدف 16 مليون طفل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فاعلياتها لليوم الثانى علي التوالي وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات بهدف رفع الحالة المناعية لهم ووقايتهم من العدوي بفيروس شلل الأطفال .
 
تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.
 
وأضافت وزارة الصحة  أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.
 
وأشارت وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.
 
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.

الصحة

شلل الأطفال

حملة شلل الأطفال

المحافظات

الأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الصحة" تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالأسمرات.. الحملة تستهدف 15.5 مليون طفل من عمر يوم وحتى 5 سنوات.. نشر 45 ألف فريق بالمحافظات خلال 4 أيام.. والطعوم آمنه وفعالة ومجانا للمصريين والأجانب

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:00 ص

الصحة: مصر لديها خطة مسبقة للتعامل مع متحور أوميكرون ولا داع للقلق

الأحد، 19 ديسمبر 2021 10:37 ص

الصحة: تطعيم شلل الأطفال مجانا للمصريين والأجانب و90 ألف عضو يشاركون بالحملة

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:51 ص

الصحة تعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من حى الأسمرات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:46 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة