"الصحة" تواصل حملتها للتطعيم ضد شلل الأطفال.. وتستهدف 16 مليون طفل

كتب وليد عبد السلام

تواصل الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فاعلياتها لليوم الثانى علي التوالي وذلك لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتي 5 سنوات بهدف رفع الحالة المناعية لهم ووقايتهم من العدوي بفيروس شلل الأطفال .

تستهدف الحملة تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو، خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية.

وأضافت وزارة الصحة أن الحملة مجانية والطعم المستخدم، هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض ومنع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض أو تلك المتأثرة بالتفشيات الوبائية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 حيث تم تسجيل آخر حالة شلل أطفال بمصر عام 2004.