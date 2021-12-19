تطعيم شلل الأطفال.. صحة الإسكندرية: استهداف 847 ألف طفل بالحملة القومية

الاسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تستمر لمدة أريعة أيام وتستهدف تطعيم 846755 طفلا من سن يوم وحتى خمس سنوات من الأطفال المقيمين بالإسكندرية من مصريين وعرب وأجانب من خلال 205 فرق ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المواصلات والأسواق و 411 فرقة متحركة.

وأوضح وكيل الوزارة فى بيان صادر اليوم أن التطعيم عبارة عن نقطتين بالفم من الطعم "سابين" نمط 2 مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على التغطية التطعيمية لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذى قد يسبب إعاقة مدى الحياة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور "خالد عبدالغفار" - القائم بأعمال وزير الصحة.

وقد افتتح الدكتور "سعيد السقعان" - وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية - والدكتورة "جاكلين عازر" نائب محافظ الاسكندرية أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال بالإسكندرية من مركز صحة الاسرة بالسيوف ، فى حضور الدكتور "محمد حسانى" - مساعد وزير الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة و الدكتور "محمد سباق" ممثلا لمنظمة الصحة العالمية.

وعقب افتتاح الحملة قامت نائبة المحافظ ووكيل وزارة الصحة بجولة تفقدية بالمرور فيها على مركز طب الأسرة بقرية أبيس اللأولى و مركز طب الأسرة بعزبة جون بالمنتزة ومركز طب الاسرة بالعمراوى بالمنتزه.