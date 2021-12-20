اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:17 م
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السماء ملبدة بالغيوم بالدقهلية.. والمنصورة تشهد برودة شديدة وأمطار متوسطة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:04 م
السماء ملبدة بالغيوم بالدقهلية.. والمنصورة تشهد برودة شديدة وأمطار متوسطة
الدقهلية - مرام محمد

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قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله حالة الطقس الجوى فى ظل موجة الطقس السيء التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، حيث شهدت المنصورة طقسا شتويا باردا، بهطول أمطار متوسطة وسماء ملبدة بالغيوم ونشاط رياح متوسطة وباردة.

 

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين استمرار أعمال كسح وشفط مياه الأمطار التى تجمعت بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، كما تابع إجراءات التعامل الفورى لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية وتجمعات الأمطار.

ووجه محافظ الدقهلية، لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بتواصل التعامل الفورى مع موجة الطقس الغير مستقر وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحى والتواجد الميدانى بالشارع للتعامل مع كافة الظروف الطارئة لسقوط وتجمعات الامطار، مشيرا إلى أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول فى التعامل الفورى مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

 

كما وجه "مختار"، رؤساء المدن والأحياء للتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أى حوادث، حرصا على حياة وسلامة المواطنين، كما أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفورى معها وإصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.


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