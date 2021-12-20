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السجن 15 عاما للمتهمين بقتل شخص بهدف سرقته فى بورسعيد

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 07:57 م
السجن 15 عاما للمتهمين بقتل شخص بهدف سرقته فى بورسعيد محكمة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار عماد ابو الحسن عبداللاه، والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة اثنين أحدهما طفل بالسجن المشدد 15 عامًا للأول، والسجن 15 عامًا للطفل، لاتهامهما بقتل شخص بهدف سرقته.
 
وتعود القضية رقم 783 لسنة 2021 جنايات الزهور، والمقيدة برقم 78 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد إلى اتهام كلا من: المدعو "ا.ا.م.خ" 47 عامًا، ويعمل بكافتيريا على الشاطئ، والمدعو "ع.ج.ر.ع" 16 عامًا ويعمل بنفس الكافتيريا، بقتل المجني عليه "ع.ع.ر" بهدف الاستيلاء على أمواله، بأن توجها إلى منزله مستغلين علاقة المتهم الثاني به، وانهالا عليه بالضرب بسكين و"شاكوشين" من منزله حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وسرقا من منزله:"هاتف محمول، ونضارة شمسية، أسورة معدنية، إنسيال معدني، ساعة يد، وأجهزة منزلية".
 
وكان المستشار نبيل أبو زينة، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بعد العرض ومطالعة الأوراق وما جرى فيها من تحقيقات، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.

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