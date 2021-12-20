الزوجة الجدعة.. نجلاء بنت الصعيد تحمل زوجها يوميا بعد مرضه وتعول أسرته.. لايف

كتبت رباب الجالى - تصوير ماهر إسكندر

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان "الزوجة الجدعة.. نجلاء بنت الصعيد تحمل زوجها يوميا بعد مرضه وتعول أسرته"، واستعرض البث المباشر قصة ابنة محافظة سوهاج، التى سافرت مع زوجها الذى يعمل بمقهى بالقاهرة، وعاشا 7 سنوات حياة كريمة لم تخرج فيهم من منزلها.

وخلال حادث سير أصيب زوج نجية بإصابة فى قدمه لم يعد قادرا على العمل بعدها فعمل بمقهى ولكن كانت يده مهتزة وتسقط الأشياء منه فاستغنى عنه صاحب العمل، واضطرت نجية للعمل حارسة لإحدى العمارات واصطحبت زوجها وأبناءها معها وعندما رأى الزوج أن زوجته التى كانت لا تخرج من المنزل تبذل المجهود وتخدم أهالى العمارة أصيب بحالة اكتئاب ومجموعة جلطات متتالية، تسببت له فى فقدان الحركة والنطق وأصبح قعيدا.

تحولت الزوجة بعد تدهور حالة زوجها الصحية، الى أنها تحمله على كتفها وتطعمه فى فمه وتحلق ذقنه وتحمله لتضعه على سريره، دون أن تشكو أو تعانى حتى أصيبت بغضروف فى فقرات ظهرها.

وخلال البث المباشر طلبت نجية أن يتم عمل كشك لها بجوار منزلها حتى تستطيع أن تعمل به وتراعى زوجها وأبناءه وتقوم بشئونهم وخدمتهم، كما أكدت أن الكثير من الأطباء أخبروها أن زوجها يمكن أن تتحسن حالته إذا أقام بمركز للتأهيل لفترة معينة، وهى لا تستطيع تحمل نفقات مراكز التأهيل، وقالت: "أتمنى أن يتم علاجه".