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الجريدة الرسمية تنشر محضر إيداع أوراق تأسيس اللجنة النقابية المهنية للفلاحين بالفيوم

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 05:58 م
الجريدة الرسمية تنشر محضر إيداع أوراق تأسيس اللجنة النقابية المهنية للفلاحين بالفيوم الجريدة الرسمية
كتبت - مرام محمد

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 286 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2021، محضر إيداع أوراق تأسيس اللجنة النقابية المهنية للفلاحين بالفيوم.

ونص البيان على إنه فى يوم الإثنين 6/12/2021، طبقا لما ورد بقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير القوى العاملة رقم 35 لسنة 2018 حضر إلى مقر مديرية القوى العاملة بالفيوم عبدالسلام أحمد عبدالعليم عبدالعال عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية المهنية للفلاحين بالفيوم مفوضا من هيئة مكتب اللجنة النقابية المذكورة وقام بإيداع ثلاث نسخ من أوراق التأسيس وبياناتها كالتالي:

1)كشف بأسماء مؤسسى اللجنة النقابية المذكورة مبينا به اسم كل منهم ولقبه ورقمه القومى وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته ومهنته وجهة عمله ورقم تليفونه إن وجد.

2)النظام الأساسى والمالى للجنة النقابية المذكورة مذيلا بتوقيع مجلس إدارتها ومصدقا على إحداها رسميا من مكتب التوثيق بالفيوم.

3)محضر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار ممثل هيئة المكتب فى إجراءات الإيداع.

4)كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وسنة ومحل إقامته ومهنته وجهة عمله ورقمه القومى ورقم هاتفه.

5)صورة بطاقات الرقم القومى سارية لأعضاء مجلس الإدارة.

 

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الجريدة الرسمية

الوقائع المصرية

نقابة الفلاحين

الفيوم

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