الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية بكرة أحلى لتنمية المجتمع بالسويس

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 286 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2021، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة السويس بشأن قيد جمعية بكرة أحلى لتنمية المجتمع بالسويس.

وجاء نص القرار على أنه وبعد الإطلاع على قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، وعلى لائحته التنفيذية رقم 104 لسنة 2021، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات فى هذا الشأن، تقرر قيد جمعية بكرة أحلى لتنمية المجتمع تحت رقم 790 بتاريخ 13/6/2021، بمجلس إدارى مكون من 7 أعضاء.

ويعد ميدان عمل الجمعية تنمية المجتمع المحلي، وتبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو، وتؤول أموال الجمعية عند الحل وفقا للقانون أو حسب نص لائحة نظامها الأساسي.