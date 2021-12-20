الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية صعيد مصر لأمراض الدم وأورام الأطفال بأسيوط

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 286 الصادر اليوم بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2021، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط بشأن قيد قيد جمعية صعيد مصر لأمراض الدم وأورام الأطفال بأسيوط.

ونص القرار على أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات، تقرر قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية صعيد مصر لأمراض الدم وأورام الأطفال بأسيوط، تحت رقم 1857 بتاريخ 23/11/2021، بمجلس إدارة يتكون من 7 أعضاء.

ويعد ميدان عمل الجمعية تقديم الأنشطة العلمية والتعليمية والثقافية والبيئية والصحية، والمساعدات الاجتماعية، والصداقة بين الشعوب، على أن تبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهى فى نهاية يونيو من كل عام.