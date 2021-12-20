اليوم السابع
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التعليم توضح حقيقة تسمية مدرسة بـ"حسن البنا للتعليم الأساسى": تشابه أسماء

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:23 ص
التعليم توضح حقيقة تسمية مدرسة بـ"حسن البنا للتعليم الأساسى": تشابه أسماء وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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علق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على انتشار صورة لمدرسة باسم" مدرسة حسن البنا للتعليم الأساسى"،  مع تعليقات مناوئة للدولة ولذلك وجب التوضيح:  قائلا: هذا تشابه أسماء وليس تكريم لمؤسس الإخوان! 
 
وتاب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: المتبرع بالأرض مواطن اسمه "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ على البنا" وطلب وضع اسمه مقابل التبرع بالأرض منذ عام ٢٠٠٢ أى منذ ٢٠ سنة كاملة تعاقب فيها الوزراء ولم يتم التعليق على اسم المدرسة إلا الآن في خضم التشهير الدائم بمؤسسات الدولة، متابعا: الدولة ليست في غيبوبة كما يتقول البوست المرفق وإنما يزداد يوميا "مستوى التنمر على كل شئ وأى شئ" وما نزال نرد ونوضح احتراما للمواطن المصري الذي ارهقته الشائعات واختلط عليه الامر والله المستعان.
 
 
وقال الوزير: بعد ٢٠ سنة من إنشاء المدرسة فقد خاطبنا المحافظ والادارة التعليمية والمتبرع بالارض وغيرنا اسم المدرسة الى "حسن ﻣﺤﻤﻮﺩ البنا" حتى لا يتنمر علينا المتنمرون على مواقع التواصل أو بعض مقدمي البرامج.
 

التربية والتعليم

مدرسة حسن البنا للتعليم الاساسى

اخبار مصر

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