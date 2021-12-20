"التعليم" توجه نصائح لطلاب الثانوى العام استعدادا لامتحانات التيرم الأول

كتب محمود طه حسين

وجهت المدارس نصائح لطلاب الثانوى العام، مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر لها أن تنطلق 15 يناير المقبل،حيث طالبت المدارس من الطلاب التأكد من عدة أمور حتى يستطيع الطالب الحصول على كود الامتحان كالتالى:

- ضرورة التأكد من كتابة وتسجيل الاستمارة الالكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- تسجيل بيانات الطالب على تطبيق تنويهات على التابلت.

- التأكد فى التابلت من وجود تطبيق منصه الامتحان.

- على لطالب فتح تطبيق knox manage.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، طالبت بالتنبيه علي المدارس الثانوية بتنفيذ الضوابط التالية:

- التنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالإنتهاء من تسجيل الإستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات في موعد عايله الخميس 16 ديسمبر من خلال الرابط (moe rng atar amin.gov.eg)، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الإستمارة الإلكترونية.

- التأكد من إنتهاء إستلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات .

- التأكد من استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية.

- التأكد من توافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة المرحلة الثانوية .

- تقرير معتمد بالموقف العام للمدارس الثانوية.