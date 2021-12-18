التعليم تنتهى من وضع جداول امتحان التيرم الأول لطلاب النقل بالثانوى العام

محمود طه حسين

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل بالثانوي العام على أن تعلن قريبا للطلاب، حيث أكدت مصادر أن الجداول جاهزة وستعلن قريبا للطلاب، موضحا أن الامتحانات سوف تعقد فى المدارس بشكل إلكترونى بنسبة 100%، موضحا أن الامتحانات ستكون مراقبة داخل المدارس.



وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يبدأ الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية من 15 يناير المقبل وتستمر الامتحانات حسب جدول الامتحانات.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت خلال الأيام الماضية، لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم والتأكد من بياناتهم المسجلة لهم على قاعدة البيانات المركزية، وذلك بعد الانتهاء من استلام وتفعيل البريد الإلكتروني الموحد الخاص بهم، وذلك لقرب إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم طالبت بالتنبيه على المدارس الثانوية بتنفيذ الضوابط التالية:



- التنبيه على جميع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالانتهاء من تسجيل الإستمارة الإلكترونية الخاصة بتدقيق بياناتهم على قاعدة البيانات في موعد عايله الخميس 16 ديسمبر من خلال الرابط (moe rng atar amin.gov.eg)، وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الإستمارة الإلكترونية.

- التأكد من انتهاء استلام الطلاب لأجهزة التابلت وشريحة البيانات .

- التأكد من استقرار خدمة الإنترنت بالمدارس الثانوية.

- التأكد من توافر خدمة الإنترنت بالمدارس الخاصة المرحلة الثانوية .

- تقرير معتمد بالموقف العام للمدارس الثانوية





