البابا فرانسيس: العنف المنزلى ضد المرأة فعل "شبه شيطانى"

كتبت: نهال أبو السعود

أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان يوم الأحد في مقابلة مع إحدى القنوات الايطالية، أن أعمال العنف ضد المرأة "شبه شيطانية" خلال محادثة شملت امرأة فرت من زوجها الذي يسيىء معاملتها، وفقا لوكالة رويترز.

قال البابا لجيوفانا، وهي أم لأربعة أطفال كانت ضحية للعنف الأسري: "عدد النساء اللاتي تعرضن للضرب والإيذاء في منازلهن ، حتى من قبل أزواجهن ، مرتفع للغاية".

وقال البابا على شبكة TG5 الإيطالية مساء الأحد: "المشكلة هي أنه بالنسبة لي يكاد يكون شيطانيًا لأنه يستغل شخصًا لا يستطيع الدفاع عن نفسه ، والذي يمكنه فقط محاولة صد الضربات"، وأضاف "إنه أمر مهين ومهين للغاية".

وأكد البابا فرانسيس لجيوفانا: "إنني أرى الكرامة فيك لأنه إذا لم يكن لديك كرامة ، فلن تكونى هنا".

ووفقا للتقرير، أشارت بيانات الشرطة الشهر الماضي إلى أن ما يقرب من 90 حالة عنف ضد المرأة تحدث كل يوم في إيطاليا ، 62 في المائة منها كانت حالات عنف منزلي.

مع ازدياد العنف المنزلي وسط عمليات الإغلاق الخاصة بكورونا، سعت المفوضية الأوروبية أيضًا إلى التوقيع على خطة في وقت سابق من هذا الشهر لتجريم خطاب الكراهية والعنف الذي يكره النساء وكراهية المثليين.

وأشارت رويترز إلى أن البابا فرانسيس تحدث عدة مرات ضد العنف المنزلي أثناء تفشي الوباء، كما استمع البابا لامرأة بلا مأوى تتحدث عن الحياة في الشارع ورجل يحاول بدء حياة جديدة بعد ان امضى عقوبة 25 عاما في السجن.

وأشار التقرير إلى أن البابا فرانسيس أنشأ خدمات في المنطقة المحيطة بالفاتيكان لتوفير مرافق الرعاية الصحية والاستحمام وقص الشعر للمشردين في روما، ففي عام 2020 ، عندما أصبح قصرًا قبالة ساحة القديس بطرس كان ديرًا في يوم من الأيام شاغرًا ، أمر بتحويله إلى ملجأ للمشردين ، وأبطل الاقتراحات بتحويله إلى فندق فخم.