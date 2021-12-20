الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكى يناقش الفاتورة الإلكترونية وموازنة 2022

عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكى ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الإدارة التنفيذية والمستشار القانوني للاتحاد، وهو الاجتماع الثالث منذ التأسيس والاجتماع الاول فى مقر الإتحاد.

وتم مناقشة بعض المواضيع الهامة والتى من أبرزها تسجيل شركات التمويل الإستهلاكى ومقدمى الخدمة فى نظام الفاتورة الإلكترونية ، وعرض الإصدار الأول للموقع الإلكتروني الخاص بالإتحاد ومناقشة مقترحات الأعضاء حول الموقع، وإعداد الموازنة التقديرية لعام 2022، إضافة إلى مناقشة إعداد اللوائح والسياسات الخاصة بالإتحاد.

وانتهت المناقشات إلى تفويض ممثلين عن المجلس لعقد اجتماع مع القائمين على نشاط التمويل الاستهلاكي بالهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بنشاط التمويل الاستهلاكي، إضافة إلى دعوة الجمعية العامة للاتحاد للانعقاد يوم السبت 15 يناير من عام 2022.

قال أشرف حشيش المدير التنفيذى للإتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الإستهلاكي، إنه تم مناقشة العديد من المواضيع الخاصة بنشاط التمويل الاستهلاكي خلال الاجتماع، أهمها سرعة إصدار الموقع الإلكتروني لكونه حلقة مهمة للتواصل بين الاتحاد والشركات العاملة في المجال إضافة إلى دور الموقع فى التعريف والتوعية بنشاط التمويل الاستهلاكى، كما بين أنه سيتم تخصيص جزء من الموازنة لتفعيل الدورات التدريبية لأعضاء الاتحاد للنهوض وتطوير آليات العمل في المجال.

وأضاف "حشيش"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنه جارى الإعداد للقاء بين ممثلى الاتحاد والقائمين على النشاط بالهيئة العامة للرقابة المالية لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بالنشاط وذلك إيمانًا منا بدور الجهات الرقابية فى تنظيم السوق بما يصب في مصلحة الجميع.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تأسيس الاتحاد المصري للجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي في النصف الثاني من عام 2021، حيث قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باستضافة أول انتخابات للاتحاد والتي تم من خلالها تشكيل المجلس الحالى.