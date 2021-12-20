الاتحاد الأوروبي: نأمل فى تعزيز العلاقات مع حكومة تشيلي المستقبلية

كتبت: هناء أبو العز

أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل اليوم الاثنين عن أمله في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز العلاقات مع الحكومة المستقبلية لتشيلي .

وقال بوريل في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (فرانس 24 ) - إن " الاتحاد الأوروبي يهنئ جابريال بوريك لانتخابه رئيسا جديدا لتشيلي .. ونأمل في أن نتمكن من تعزيز علاقاتنا مع الحكومة المستقبلية لتشيلي، نحن شركاء ومعا نحن أقوى " .

وكان بوريك قد حصل على 55,86% من الأصوات متقدما بـ11 نقطة على منافسه اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تشيلي .