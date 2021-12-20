اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:45 م
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الأمطار الغزيرة تضرب البحيرة ورفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية .. لايف

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 01:39 م
الأمطار الغزيرة تضرب البحيرة ورفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية .. لايف
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، هطول أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية، حيث شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب بكافة القطاعات واستنفار كافة الجهود للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، واتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عنها.

 

كما وجه محافظ البحيرة باستمرار المرور على كافه محطات الرفع والصرف بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وتطهير صفايات المطر أولا بأول.

وأكد على مراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

يذكر ان اللواء هشام آمنة قد قرر استمرار تعطيل الدراسة غداً الاثنين 20 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية وجميع كليات الجامعة بنطاق المحافظة حفاظاً على سلامة  الطلاب.


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