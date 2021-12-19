طوارئ بالبحيرة لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة

البحيرة - ناصر جودة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب بكافة القطاعات واستنفار كافة الجهود للتعامل مع موجه سوء الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، وإتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة عنها.

كما وجه محافظ البحيرة باستمرار المرور على كافه محطات الرفع والصرف بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وتطهير صفايات المطر أولا بأول

وأكد على مراجعة جميع محطات الرفع والتأكد من جاهزية الماكينات والمعدات بها علي أن يتم التشغيل بالنظام التبادلي لتلك الماكينات مع تواجد فرق للصيانة والكهرباء بها والتأكد من توافر الوقود اللازم لكافة المعدات سواء المتواجدة بالشوارع أو المعدات الخاصة بمحطات الرفع والصرف.

يذكر ان اللواء هشام آمنة قد قرر إستمرار تعطيل الدراسة غداً الإثنين 20 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية وجميع كليات الجامعة بنطاق المحافظة حفاظاً على سلامة الطلاب .