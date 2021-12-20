إلغاء رحلات البالون الطائر فى الأقصر لسرعة الرياح صباح اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

ألغيت بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، حركة وإقلاع البالون الطائر بالبر الغربي وذلك نتيجة شدة الرياح وسرعتها بصورة أعلى من الحد المخصص لانطلاق رحلات البالون الطائر بالأقصر، وتجنباً لأى أضرار جراء الطقس السيئ المتوقع بالبلاد.

وشهد أرض مطار البالون الطائر بالأقصر، إلغاء البالون نتيجة سرعة الرياح فى الصباح الباكر عقب إصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بعدم التحليق فى سماء المحافظة، فقد قام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع، وعلي الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائياً، مما أدي لتوقف الرحلات تماماً وعودة السائحين للفنادق وإلغاء حجوزاتهم، حيث كانت قد أدت سرعة الرياح أمس أيضاً لإلغاء الرحلات من التحليق فى سماء الأقصر.

وجاء الإلغاء للبالون اليوم بعد انتظام رحلات البالون الطائر بالأقصر، أيام السبت وأمس الأحد، بإصدار قرار من ملاح الشركة المصرية للطائرات بالتحليق فى سماء المحافظة بعد إلغاؤها 4 أيام خلال الأسبوع الماضي وحتى الجمعة، حيث قام طياري البالون بإطلاق أكثر من بالونة إختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح جيدة للغاية ومناسبة للإقلاع، واليوم تقرر التعليق للرحلات بسبب سرعة الرياح.

وتعتبر رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، وتعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.