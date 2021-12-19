مصرع شخصين صدمتهما سيارة بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالى

لقى مواطنان مصرعهما صدمتهم سيارة مسرعة بطريق القاهرة أسيوط الغربى، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى طامية المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث بطريق أسيوط الغربي ووجوج جثتين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن سيارة مسرعة علي الطريق صدمت مواطنين أثناء تواجدهما أمام إحدي الكافتريات ولقي مصرعهما في الحال وهما محمد عمران علي 30 سنة من مركز مغاغة بمحافظة المنيا وحسن عصام محمد 30 سنة من مركز مغاغة بمحافظة المنيا وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفي طامية المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.