إصابة ثلاثة أعضاء بالكونجرس الأمريكى بفيروس كورونا بينهم إليزابيث وارن

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكى إصابتهم بفيروس كورونا، فى الوقت الذى تزداد فيه التحذيرات بشكل قوى من تفشى متحور أوميكرون الجديد فى الولايات المتحدة والعالم.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن وزميلها السيناتور كورى بوكر، والنائب جاسون بوكر قد أعلنوا جميعا أن نتائج اختباراتهم لكوفيد 19 جاءت إيجابية، وذلك عبر تغريدات من حساباتهم الرسمية.

وأشار ثلاثتهم إلى أنهم جميعا حصلوا على الجرعة المعززة من لقاح كورونا، ويعانون من أعراض بسيطة.

وكانت وارن فى مجلس شيوخ الأسبوع الماضى قبل أن يبدأ المجلس عطلته، لكن سى إن إن لم تؤكد ما إذا كان بوكر موجودا أيضا.

وقالت وارن عبر تويتر إنها تجرى اختبارات كورنا بانتظام، وفى حين أن اختبارها كان سلبيا فى وقت سابق الأسبوع الماضى، فإن اختبارها جاء إيجابيا أمس.

وأعربت عن امتنانها لكونها تعانى من أعراض بسيطة، وللحماية التى توفرها اللقاحات والجرعات المعززة من المرض الخطير.

وأضافت أنه مع زيادة إصابات كورونا فى جميع أنحاء البلاد، فإنها تحث الجميع ممن لم يتلقوا اللقاح بعد على أن يفعلوا ذلك ويحصلوا على الجرعة المعززة فى أقرب وقت ممكن.

وقال كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي جو بايدن، أنتونى فاوتشى، الأحد، إنه بينما توقع المسئولون ظهور متغيرات جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فإنهم لم يتوقعوا حجم التحورات داخل أوميكرون.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية، عن فاوتشى قوله: "لقد رأينا بالتأكيد سلالات قادمة. أعتقد أن ما لم يكن متوقعا هو مدى الطفرات في بدائل الأحماض الأمينية داخل أوميكرون، وهو أمر غير مسبوق حقا".