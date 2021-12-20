إجراء معاينة لمسار طريق جديد يربط بين مدينة الفيوم الجديدة والمدينة الأم

كتب أحمد حسن

قال المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنه تم إجراء معاينة لمسار الطريق الجديد الذي سيربط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم مباشرة بطول حوالي 6.5 كم، وذلك بمعرفة خبراء لجنة تثمين تابعة للإدارة العامة للمساحة، وبحضور مسئولين عن هيئة المساحة بمحافظة الفيوم.

وأوضح المهندس طارق جمال الدين، أن مسار الطريق الجديد يبدأ من المدخل الشمالي لمدينة الفيوم الجديدة بجوار المعهد الأزهري بهوارة المقطع، ويمر بأراضٍ زراعية وينتهي بالطريق الدائري بالقرب من مدخل قحافة بمواجهة محطة محولات قحافة، مضيفاً أن الطريق سيتم تنفيذه بعرض 30 متراً بمعدل 3 حارات مرورية في كل اتجاه.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن اللجنة قامت بمعاينة مسار الطريق تمهيداً لاستصدار قرارٍ وزاري باعتبار مشروع تنفيذ الطريق من أعمال المنفعة العامة حتى يتسنى لجهاز المدينة البدء في إجراءات طرح المشروع للتنفيذ خلال العام 2021-2022.