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أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الاثنين.. الكيلو 25 جنيها بالمزرعة

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 09:00 ص
أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم الاثنين.. الكيلو 25 جنيها بالمزرعة صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن فى المزارع اليوم الاثنين ارتفاع بقيمة جنيهين تسليم أرض المزرعة، لتسجل سعر تراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو من الفراخ البيضاء، ويصل السعر للمستهلك بـ 30 جنيها، ويرتفع فى بعض المناطق عن هذا الحد إلى مستويات 33 جنيها للكيلو بسبب تكاليف النقل وأرباح التجار.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت تراجعا إلى 23 جنيها فى المزرعة، ولكن مع موجة الصقيع رفعت الأسعار بصورة ملحوظة بحوالى 3 جنيهات فى الكيلو، مع زيادة نفوق الدواجن خلال موجات البرد القارس.

أسعار الدواجن فى السوق اليوم، بالنسبة للفراخ الساسو 34 جنيها، وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.75 جنيه إلى 6.5 جنيه بارتفاع حوالى 1.75 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو 3.5 جنيه إلى 3.75 جنيه، وأمهات الفراخ البيضاء 21 جنيها، أما عن أسعار البيض فى الأسواق، تواصل الاستقرار عند  43 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 46 جنيها ويصل فى بعض المناطق 49 جنيها، وبلغ سعر البيض البلدى 56 جنيها والبيض الأحمر 45 جنيها.


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