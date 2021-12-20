اليوم السابع
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الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:45 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة
‎كتب مدحت وهبة

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‎تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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‎‏‎وينشر"اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيهات.
‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات
‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات.
‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.
‎الجوافة 9 جنيهات.
‎بلح بارحى 34 جنيه.
‎ البسلة 9.5 جنيه.
‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‎‏‎تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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