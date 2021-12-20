أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر"اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم الاثنين وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 4.25 جنيهات.
البصل الأحمر بـ 4.25 جنيهات
- الكوسة بـ 10 جنيهات.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
الباذنجان العروس 5 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
- الفلفل الألوان 15 جنيها.
- الليمون بـ 10 جنيهات.
الجوافة 9 جنيهات.
بلح بارحى 34 جنيه.
البسلة 9.5 جنيه.
كمثرى لبنانى 25 جنيها.
تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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