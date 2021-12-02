3 أعشاب تحميك من نزلات البرد والأنفلونزا.. الثوم أبرزها

كتبت ميرفت رشاد

تتزايد معدلات الإصابة بنزلات البرد فى موسم الشتاء، ومرضى حساسية الصدر هم الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا مما يحتم ضرورة الالتزام بعلاج الحساسية، وفقا لحديث أخصائية التغذية بوجا مخيجة، لموقع "doctor-ndtv"، أكدت أن تناول 3 أعشاب طبية طبيعية بسيطة يمكن أن تمنع العدوى.

العلاجات المنزلية هي:

1- عرق السوس:

موليثي المعروف باسم عرق السوس علاج قديم للأيورفيدا للبرد والاحتقان والتهاب الحلق، من الفوائد لتناول عرق السوس استخدامه لعلاج مشكلات الجهاز التنفسي، ويتم أخذ عرق السوس كمكمل عن طريق الفم، حيث يحفز عرق السوس إنتاج البلغم في المجاري التنفسية، إضافة إلى إمكانية استخدامه للتخفيف من وجع الحلق، وأعراض الربو، يمكنك طحن الجذر إلى مسحوق وغليه للمساعدة في حماية نفسك وعائلتك من المرض.

2.

الكركمين:

هو مضاد حيوي طبيعي، وهي مادة كيميائية صفراء زاهية تنتجها نباتات من فصيلة الكركم، نظرًا لاحتوائه على الكركمين، لا يضفي الكركم مجرد مذاقا لذيذا على الأطباق المختلفة، بل قد يعود استخدامه على الصحة بفوائد جمة، فهو يتمتع بخواص طبيعية مضادة للأكسدة وللالتهاب بالإضافة للعديد من الخواص الأخرى التي قد تجعلها هامة للصحة، تقترح أخصائية التغذية باستخدام الكركمين الطبيعي أولاً بدلاً من اختيار المستحضرات الصيدلانية.

3.

الثوم:

إن تناول فصوص الثوم النيء أول شيء في الصباح على معدة فارغة له فوائد صحية لا حصر لها، الثوم مضاد للالتهابات ، ومضاد للفيروسات ، ومضاد للفطريات، وهو أفضل علاج منزلي لنزلات البرد والسعال المستمر ، فهو يساعد على تخليص الجسم من تكون المخاط، الأليسين هو المركب النشط الموجود في الثوم والذي يتم تنشيطه عند تقطيعه أو سحقه.

نزلات البرد

الثوم