تفاصيل اجتماع وكيل تعليم دمياط باللجنة المشرفة على برامج التغذية المدرسية

دمياط معتز الشربينى

عقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم، اجتماعًا مع اللجنة المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية،ومسئولى التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية، بالقاعة الكبرى بديوان المديرية، بحضور عبدالرازق الزينى وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية.

شمل الاجتماع مناقشة الشروط الصحية والإجراءات الاحترازية للوجبات المنصرفة لطلاب المدارس و تم عمل محاضرة عن شروط ومعايير فساد الوجبة الغذائية وأخرى عن سلامة الغذاء ومدى مطابقته لمكونات الوجبة الغذائية السليمة المقدمة للطلاب.

ونبه وكيل الوزارة خلال الاجتماع على مسئولى التغذية المدرسية بالإدارات التعليمية، بالمتابعة اليومية للمدارس للاطمئنان على أن التغذية تم تسليمها وفق الإجراءات والقواعد المنظمة، والتأكيد على كامل الاستفادة للطلاب.

وأكد الدكتور خالد خلف على مسئولى التغذية بأن فحص الوجبات أهم من التوزيع، موجها بفتح وجبة وتناولها والاطمئنان على سلامة مكونات عناصر وجبة التغذية المدرسية قبل توزيعها على الطلاب.

وشدد خلف على مسئولى التغذية بالإدارات بضرورة توافر كافة الشروط الصحية وعدم تخزين الأغذية بالمدارس ويتم توزيعها اليوم بيومه لضمان المحافظة على الوجبات الغذائية المدرسية مع مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية المتعارف عليها وتوافر كافة عوامل الصحة والسلامة والأمان لأبنائنا الطلاب.