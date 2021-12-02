اليوم السابع
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من الأعراض إلى الاحتياطات .. ما تحتاج لمعرفته حول أوميكرون

الخميس، 02 ديسمبر 2021 07:00 م
من الأعراض إلى الاحتياطات .. ما تحتاج لمعرفته حول أوميكرون أعراض متغير أوميكرون ـ أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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تم تصنيف المتغير الجديد أميكرون على أنه "متغير مثير للقلق" من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) في 26 نوفمبر 2021، البديل ، الذي ينتمي إلى سلالة تسمى B.1.1.529 ، ربما يكون أكثر قابلية للانتقال من متغير دلتا شديد العدوى، وفقًا للإشارات المبكرة يرى الخبراء  أن الكثير من الأشياء حول المتغير لا تزال غير واضحة حتى لعلماء الأوبئة.

ما مدى عدوى أوميكرون

صرحت شبكة مراقبة الجينوم في جنوب إفريقيا (NGS-SA) أن جنوب إفريقيا قد أبلغت عن زيادة بمقدار 4 أضعاف في الحالات الجديدة، بالتزامن مع ظهور أوميكرون خلال الأسبوعين الماضيين.

علاوة على ذلك ، أضافت NGS-SA أن الارتفاع السريع والمتسق في عدد الحالات من المرجح أن يكون مدفوعًا بتفشي الحالات، وقد أظهرت حالات أوميكرون زيادة ملحوظة في مقاطعة Gauteng، والتي تشمل جوهانسبرج وبريتوريا.

وتكهن NGS-SA بأن البديل قد سافر بالفعل إلى معظم المقاطعات الأخرى أيضًا، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الدراسات الوبائية ما زالت تبحث ما إذا كان العدد المتزايد من الحالات بسبب أوميكرون أو ما إذا كانت هناك عوامل أخرى. 

ما هي الاعراض

فيما يتعلق بالأعراض ، لا توجد حاليًا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بأوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في المتغيرات الأخرى ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

يقول المعهد الوطني للأمراض المعدية (NICD) في جنوب إفريقيا إنه تم الإبلاغ عن "عدم وجود أعراض غير عادية" بعد الإصابة بمتغير أوميكرون، على الرغم من تسليط الضوء على أن بعض الأفراد الذين ثبتت إصابتهم لا تظهر عليهم أعراض ، كما هو الحال مع المتغيرات المعدية الأخرى مثل دلتا.

تضمنت الأعراض آلامًا خفيفة في العضلات و "حكة في الحلق" وسعال جاف ، وكان القليل منهم فقط يعانون من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ، مضيفة أن هذه الأعراض الخفيفة للغاية كانت مختلفة عن الأنواع الأخرى.

كيفية منعه

نفس البروتوكول الذي تم وضعه منذ تفشي الوباء - السلوك المناسب لـ كورونا، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة في الأماكن المشتركة وتعقيم اليدين والأسطح بانتظام، كما تقول منظمة الصحة العالمية ، فإن الوباء لم ينته بعد وظهور البديل الجديد يثبت ذلك بالتأكيد.

 


أوميكرون

متغير أوميكرون

أعراض متغير أوميكرون

لقاحات كورونا وأوميكرون

كيفية تجنب عدوى أوميكرون

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